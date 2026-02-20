Filmabend mit Humor in Oederan: Eine jüdische Familienkomödie im modernen Deutschland

Flöha
Im Rahmen des Themenjahres der Jüdischen Kultur in Sachsen zeigt Tacheles Oederan am Sonntag einen besonderen Film.
Innerhalb der Reihe Tacheles wird am Sonntag, 22. Februar, 19 Uhr im Bürgersaal Oederan, Markt 7 ein Spielfilm gezeigt: Eine amüsante Filmkomödie schildert das Leben von Juden im modernen Deutschland. Mit Witz und Charme wird eine humorvolle Familiengeschichte humorvoll erzählt. Es gibt eine Menge von Irrungen, Verstrickungen. Viele Klischees...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.