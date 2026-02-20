MENÜ
Im Bürgersaal Oederan findet am Sonntag die Veranstaltungsreihe Tacheles statt.
Im Bürgersaal Oederan findet am Sonntag die Veranstaltungsreihe Tacheles statt. Bild: Toni Söll
Flöha
Filmabend mit Humor in Oederan: Eine jüdische Familienkomödie im modernen Deutschland
Redakteur
Von Ute George
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Rahmen des Themenjahres der Jüdischen Kultur in Sachsen zeigt Tacheles Oederan am Sonntag einen besonderen Film.

Innerhalb der Reihe Tacheles wird am Sonntag, 22. Februar, 19 Uhr im Bürgersaal Oederan, Markt 7 ein Spielfilm gezeigt: Eine amüsante Filmkomödie schildert das Leben von Juden im modernen Deutschland. Mit Witz und Charme wird eine humorvolle Familiengeschichte humorvoll erzählt. Es gibt eine Menge von Irrungen, Verstrickungen. Viele Klischees...
