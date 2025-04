Flöha: Aus dem Straßenfest soll ein Parkfest werden

Zum letzten Mal will der Gewerbe- und Festverein in diesem Jahr das Straßenfest in Flöha veranstalten. Für 2026 ist ein Umzug geplant, der nicht überall für Begeisterung sorgt.

Das Straßenfest in Flöha soll dieses Jahr zum letzten Mal auf der Rudolf-Breitscheid-Straße stattfinden. Der Gewerbe- und Festverein Flöha hat als Ausrichter den Umzug in die neue Stadtmitte beschlossen. Der Baumwollpark und der neue Marktplatz auf dem Gelände der Alten Baumwolle sollen ab 2026 zum Festareal werden. Die Entscheidung ist... Das Straßenfest in Flöha soll dieses Jahr zum letzten Mal auf der Rudolf-Breitscheid-Straße stattfinden. Der Gewerbe- und Festverein Flöha hat als Ausrichter den Umzug in die neue Stadtmitte beschlossen. Der Baumwollpark und der neue Marktplatz auf dem Gelände der Alten Baumwolle sollen ab 2026 zum Festareal werden. Die Entscheidung ist...