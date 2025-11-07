Flöha: Aus dem Straßenfest wird ab 2026 ein Fest in der Stadtmitte

Der Gewerbe- und Festverein hat seine Umzugspläne für das Straßenfest noch einmal geändert. Statt in den Baumwollpark geht es Ende August auf den neuen Marktplatz in der Alten Baumwolle.

Die Ankündigung des Gewerbe- und Festvereins Flöha, aus dem traditionellen Straßenfest auf der Rudolf-Breitscheid-Straße ein Parkfest im Baumwollpark zu machen, hatte im Frühjahr für Diskussionen gesorgt. Jetzt hat der Verein entschieden, mit dem Straßenfest 2026 auf den neuen Marktplatz in der Alten Baumwolle umzuziehen. Auch diese...