Flöha bekommt Fördergeld für den Baumwollpark und den Bürgergarten

Die beiden Projekte sind Teil des Investitionsprogrammes, mit dem die Stadt bis 2027 mehr Grün anpflanzen sowie Räume für kulturellen und sozialen Austausch schaffen will.

Die Stadt Flöha erhält weitere Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre). Damit werden zwei Stadtumbauvorhaben unterstützt. Als Teil der Aufwertung des historischen Baumwollparks mit der sanierten Naturbühne, erneuerten Wegen mit Beleuchtung und neuen Bäumen wird die neue Naturbühne mit weiteren 141.000 Euro...