Das Flöha-Center bleibt erhalten und bekommt sogar Zuwachs.
Das Flöha-Center bleibt erhalten und bekommt sogar Zuwachs. Bild: Knut Berger
Flöha
Flöha-Center: Im Schuhhaus wechselt der Betreiber und das Sortiment wird größer
Redakteur
Von Matthias Behrend
Die Zukunft des kleinen Einkaufszentrums an der Bahnhofstraße schien nach dem Verkauf ungewiss. Doch jetzt wurden die Verträge verlängert und es gibt sogar einen neuen Mieter.

Eigentlich sollte längst Schluss sein im Flöha-Center. Nachdem das markant-eckige Laden-Gebäude an der Bahnhofstraße 2023 verkauft wurde, hieß es, dass die bis Sommer 2025 laufenden Mietverträge wohl nicht verlängert würden. Investor Ali Günes, der in Flöha bereits mehrere Gebäude saniert sowie das Wohn- und Geschäftshaus an der...
21:00 Uhr
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Angriff auf Rettungssanitäter, zwei Hunde bei Hitze im Auto vergessen und mehrere hundert Kinderpornos
In der nächsten Woche finden 33 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
14:00 Uhr
2 min.
Das ist die Grün-Offensive für das Wohngebiet Sattelgut in Flöha
Die Grün-Offensive der Stadt sieht unter anderem Baumpflanzungen vor.
Die Stadt plant zusammen mit den Großvermietern für das größte Wohngebiet in der Stadt mehrere Maßnahmen für mehr Attraktivität.
Matthias Behrend
17:00 Uhr
2 min.
Im Kiosk „Alte Post“ in Flöha gibt es jetzt auch Bus- und Bahntickets
Im Kiosk-Laden „Alte Post“ gibt es jetzt auch Bus- und Bahntickets für das VMS-Gebiet.
Der Betreiber des kleinen Ladens sammelt für sein Sortiment all die verlorenen Angebote ein, die von den Flöhaern vermisst werden.
Matthias Behrend
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
