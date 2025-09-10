Flöha-Center: Im Schuhhaus wechselt der Betreiber und das Sortiment wird größer

Die Zukunft des kleinen Einkaufszentrums an der Bahnhofstraße schien nach dem Verkauf ungewiss. Doch jetzt wurden die Verträge verlängert und es gibt sogar einen neuen Mieter.

Eigentlich sollte längst Schluss sein im Flöha-Center. Nachdem das markant-eckige Laden-Gebäude an der Bahnhofstraße 2023 verkauft wurde, hieß es, dass die bis Sommer 2025 laufenden Mietverträge wohl nicht verlängert würden. Investor Ali Günes, der in Flöha bereits mehrere Gebäude saniert sowie das Wohn- und Geschäftshaus an der... Eigentlich sollte längst Schluss sein im Flöha-Center. Nachdem das markant-eckige Laden-Gebäude an der Bahnhofstraße 2023 verkauft wurde, hieß es, dass die bis Sommer 2025 laufenden Mietverträge wohl nicht verlängert würden. Investor Ali Günes, der in Flöha bereits mehrere Gebäude saniert sowie das Wohn- und Geschäftshaus an der...