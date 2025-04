Flöha: Fordfahrerin mit Glück im Unglück

Im sogenannten Golfplatz-Kreisel ist am Dienstag ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen.

Glück im Unglück hatte die Fahrerin eines Pkw Ford am Dienstagmittag in Flöha: Sie überstand laut Polizei einen Unfall ohne Verletzungen. Wie Marcus Gerschler von der Polizeidirektion Chemnitz am Nachmittag auf Nachfrage der „Freien Presse“ bestätigt, war die Frau gegen 12 Uhr mit ihrem Fahrzeug im sogenannten Golfplatz-Kreisel nach...