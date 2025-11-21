Flöha: Im „Rosenheim“ wird wieder gerockt

Die australische Bluessängerin gastiert am Samstagabend mit ihrer Band auf Flöhas kleinster Bühne.

Am Samstagabend ab 20 Uhr gastiert Angela Cory in der Gartengaststätte „Rosenheim“ in Flöha. Die Blues-Sängerin aus Australien ist weit gereist - musikalisch und geografisch. Sie begann in Sydney mit einer Punkband, war Frontfrau einer Rockabilly- und Rock-‘n‘-Roll-Band. Sie hat in China gelebt, wo sie sich einer Soul- und...