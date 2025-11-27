Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Weihnachtsmann und Engel sind beim Lebendigen Adventskalender am Start.
Weihnachtsmann und Engel sind beim Lebendigen Adventskalender am Start.
Flöha
Flöha: Lebendiger Adventskalender startet wieder in der Villa Gückelsberg
Redakteur
Von Matthias Behrend
Der Gewerbe- und Festverein Flöha veranstaltet den täglichen Treff in der Vorweihnachtszeit zum zehnten Mal und wird zur Premiere im Kunstbahnhof ein Geheimnis lüften.

Der lebendige Adventskalender des Gewerbe- und Festvereins Flöha ist zwar nur halb so alt wie der Verein selbst, aber in seiner zehnten Auflage wird er auch dieses Jahr wieder zum festen Bestandteil der Vorweihnachtszeit.
