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Die Polizei sucht einen Fahrer, der in Flöha den Verkehr gefährdet haben soll.
Die Polizei sucht einen Fahrer, der in Flöha den Verkehr gefährdet haben soll. Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei sucht einen Fahrer, der in Flöha den Verkehr gefährdet haben soll.
Die Polizei sucht einen Fahrer, der in Flöha den Verkehr gefährdet haben soll. Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Flöha
Flöha: Motorradfahrer flieht vor Kontrolle – Zeugen gesucht
Redakteur
Von Farhad Salmanian
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Ein Motorradfahrer ist auf der B 173 vor der Polizei geflüchtet und hat andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte.

Die Polizei sucht Zeugen zu einer gefährlichen Fahrt eines Motorradfahrers auf der B 173 am Dienstagabend. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, wollten Beamte des Polizeireviers Mittweida zwischen 17.15 und 17.40 Uhr ein Motorrad an einer Tankstelle in Flöha kontrollieren. Der Fahrer, der von der B 180 aus Richtung Altenhain/Frankenberg...
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