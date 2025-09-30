Flöha: Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben

Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?

Der Marktplatz in der Alten Baumwolle in Flöha nimmt immer mehr Gestalt an: Deshalb gibt die Stadt Flöha am Mittwoch, 1. Oktober, um 14 Uhr ein weiteres Teilstück frei. Bei diesem handelt es sich um den Bereich zwischen dem „Oederaner Bau“ und den sanierten Altbauten. Dort wurden Wege und Grünflächen angelegt sowie Sitzbänke aufgebaut....