Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet. Bild: Christof Heyden
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet. Bild: Christof Heyden
Flöha
Flöha: Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?

Der Marktplatz in der Alten Baumwolle in Flöha nimmt immer mehr Gestalt an: Deshalb gibt die Stadt Flöha am Mittwoch, 1. Oktober, um 14 Uhr ein weiteres Teilstück frei. Bei diesem handelt es sich um den Bereich zwischen dem „Oederaner Bau“ und den sanierten Altbauten. Dort wurden Wege und Grünflächen angelegt sowie Sitzbänke aufgebaut....
