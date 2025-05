Flöha sucht die Super-Ente

Die Wohnungsgenossenschaft Flöha veranstaltet am Sonntag ein besonderes Spektakel. Die Gäste sind dabei nicht nur Zuschauer. Vielmehr können sie dabei gewinnen.

In Flöha besteht am Sonntag die Möglichkeit, Spannung zu erleben, Spaß zu haben, sich bei einem Spaziergang zu bewegen und sogar die Chance zu haben, einen Gewinn einzustreichen. Diese Mischung macht die 5. Auflage des Entenrennens der Wohnungsgenossenschaft Flöha und Umgebung möglich, die am 18. Mai gestartet wird.