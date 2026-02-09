MENÜ
Eine Verkehrskontrolle in Flöha endete für einen Autofahrer mit zwei Anzeigen.
Eine Verkehrskontrolle in Flöha endete für einen Autofahrer mit zwei Anzeigen. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Flöha
Flöha: Verkehrskontrolle endet mit zwei Anzeigen
Von Farhad Salmanian
In Flöha stoppte die Polizei einen alkoholisierten Škoda‑Fahrer. Warum der Mann gleich zweimal angezeigt wurde.

In Flöha hat die Polizei einen Autofahrer mit Alkohol am Steuer und ohne Fahrerlaubnis gestoppt. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Die Beamten kontrollierten den 33‑Jährigen am Sonntag gegen 23.40 Uhr in der Südstraße in einem Škoda. Ein Atemalkoholtest ergab 1,36 Promille. Es folgten entsprechend eine Blutentnahme und eine...
