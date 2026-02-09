Flöha: Verkehrskontrolle endet mit zwei Anzeigen

In Flöha stoppte die Polizei einen alkoholisierten Škoda‑Fahrer. Warum der Mann gleich zweimal angezeigt wurde.

In Flöha hat die Polizei einen Autofahrer mit Alkohol am Steuer und ohne Fahrerlaubnis gestoppt. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Die Beamten kontrollierten den 33‑Jährigen am Sonntag gegen 23.40 Uhr in der Südstraße in einem Škoda. Ein Atemalkoholtest ergab 1,36 Promille. Es folgten entsprechend eine Blutentnahme und eine...