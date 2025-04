Flöha: Warum die Sanierung der Freilichtbühne im Baumwollpark teurer wird

Die jahrelang verwaiste Naturbühne wird als Teil der Aufwertung des historischen Baumwollparks saniert. Jetzt wird klar, dass beim Bühnenbau in den 1950er-Jahren Fehler gemacht wurden.

Die Sanierung der Natursteinbühne im Baumwollpark in Flöha wird deutlich teurer als geplant. Die Stadt Flöha muss voraussichtlich einen Nachtrag in Höhe von rund 43.000 Euro aufbringen. Nach dem Entfernen der Natursteinmauer am vorderen Bühnenrand hat sich gezeigt, dass dahinter keine Entwässerung vorhanden war und die Nässe massive...