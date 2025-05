Flöha: Wie die alte Post zur neuen Post wird

Die Post hat in Flöha einen Standort für die neue Filiale gefunden. Im alten Postamt gibt es wieder Brief- und Paketdienstleistungen. Wann es losgeht und welche weiteren Pläne es für das Haus gibt.

In das frühere Postamtsgebäude am Bahnhof in Flöha zieht wieder eine Postfiliale ein. Mattias Persson aus der Pressestelle der Deutschen Post bestätigt das und nennt als Ziel, dass die neue Postagentur in der Alten Post ab Juli geöffnet ist. Die neue Filiale wird der lange angekündigte Ersatz für die Interimslösung an der Pufendorfstraße....