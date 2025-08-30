Flöhaer feiern ihr 22. Straßenfest mit einem lachenden und einem weinenden Auge

Die Party an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Flöha war erneut ein Riesenerfolg. Warum soll sie 2026 umziehen?

Ein verführerischer Duft frisch zubereiteter Süßigkeiten und deftiger Grillware umschmeichelte am letzten August-Samstag 2025 in Flöha die Besucher des 22. Straßenfestes. Musik, Offerten von Händlern und Kreativen entlang der Erlebnismeile.