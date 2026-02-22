Flöhaer Verein richtet ersten Winterausklang aus

Flöha
Der Verein New Chapter hat am Sonnabend in die Erdmannsdorfer Straße 1 eingeladen. Dort gab es auch eine Überraschung für die Chefin.
Der Flöhaer Verein New Chapter hat am Samstag zum ersten Winterausklang in sein Domizil an der Erdmannsdorfer Straße 1 eingeladen. Zu den Mitstreitern gehören Amira Michel-Schneider aus Flöha und Mateo Thürig aus Chemnitz. Die 16-Jährige, die sich seit drei Jahren in dem Verein engagiert, verkaufte Popcorn. Der 23-Jährige ist seit gut einem...
