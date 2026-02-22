MENÜ
Bild: Marcel Schlenkrich

Ilka Schneider (Mitte), die Chefin des Flöhaer Vereins New Chapter konnte sich am Samstag über eine Spende von 460 Euro der Firma Otex Textilveredlung aus Flöha freuen. Irina Goebel, Teamleiterin Spulerei, und Betriebsleiter Andreas Pötzsch überreichten den Scheck. Das Geld war beim lebendigen Adventskalender gesammelt worden.
Ilka Schneider (Mitte), die Chefin des Flöhaer Vereins New Chapter konnte sich am Samstag über eine Spende von 460 Euro der Firma Otex Textilveredlung aus Flöha freuen. Irina Goebel, Teamleiterin Spulerei, und Betriebsleiter Andreas Pötzsch überreichten den Scheck. Das Geld war beim lebendigen Adventskalender gesammelt worden.




Flöha
Flöhaer Verein richtet ersten Winterausklang aus
Von Marcel Schlenkrich
Der Verein New Chapter hat am Sonnabend in die Erdmannsdorfer Straße 1 eingeladen. Dort gab es auch eine Überraschung für die Chefin.

Der Flöhaer Verein New Chapter hat am Samstag zum ersten Winterausklang in sein Domizil an der Erdmannsdorfer Straße 1 eingeladen. Zu den Mitstreitern gehören Amira Michel-Schneider aus Flöha und Mateo Thürig aus Chemnitz. Die 16-Jährige, die sich seit drei Jahren in dem Verein engagiert, verkaufte Popcorn. Der 23-Jährige ist seit gut einem...
