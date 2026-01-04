Frau nach Frontalzusammenstoß im Erzgebirge schwer verletzt

In Schellenberg bei Augustusburg sind zwei Autos zusammengekracht. Eine Fahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht.

Auf winterlichen Straßenverhältnissen ist es in Schellenberg bei Augustusburg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Staatstraße 223 gekommen. Laut Polizeiangaben vom 4. Januar ist am 3. Januar, 13.05 Uhr, nach derzeitigem Kenntnisstand ausgangs einer Kurve auf der Staatstraße 223 im Leubsdorfer Ortsteil ein BMW (Fahrerin: 26) mit...