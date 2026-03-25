MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
In Börnichen hat Martina Nobis vor drei Jahren Stiefmütterchen gepflanzt.
In Börnichen hat Martina Nobis vor drei Jahren Stiefmütterchen gepflanzt. Foto: Ch. Heyden/Archiv
Die Pflanzaktion der Bäume findet an den Teichen in Grünberg statt.
Die Pflanzaktion der Bäume findet an den Teichen in Grünberg statt. Foto: Claudia Dohle
An den Teichen in Grünberg steht der Frühjahrsputz an.
An den Teichen in Grünberg steht der Frühjahrsputz an. Foto: Claudia Dohle
In Börnichen hat Martina Nobis vor drei Jahren Stiefmütterchen gepflanzt.
In Börnichen hat Martina Nobis vor drei Jahren Stiefmütterchen gepflanzt. Foto: Ch. Heyden/Archiv
Die Pflanzaktion der Bäume findet an den Teichen in Grünberg statt.
Die Pflanzaktion der Bäume findet an den Teichen in Grünberg statt. Foto: Claudia Dohle
An den Teichen in Grünberg steht der Frühjahrsputz an.
An den Teichen in Grünberg steht der Frühjahrsputz an. Foto: Claudia Dohle
Flöha
Frühjahrsputz in Grünberg, Börnichen und Schönerstadt
Von Claudia Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Frühjahrsputz im Augustusburger Ortsteil Grünberg sorgen freiwillige Helfer für Ordnung und pflanzen anschließend neue Bäume für den Nachwuchs. Auch in Oederan wird in zwei Dörfern angepackt.

Der jährliche Frühjahrsputz in Grünberg geht am Samstag, 28. März, über die Bühne. An verschiedenen Stellen im Augustusburger Ortsteil wird dann wieder gemeinsam angepackt: Es wird gefegt, geputzt, Unkraut entfernt und das Laub aus dem vergangenen Jahr beseitigt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.01.2026
2 min.
Trotz Schnee und Kälte: Trödelmarkt in Grünberg öffnet seine Türen
In der "Alten Schule" im Augustusburger Ortsteil Grünberg findet der Trödelmarkt statt.
Der Trödelmarkt im Augustusburger Ortsteil Grünberg startete am Samstag ruhig. Trotz winterlichen Wetters kamen am Vormittag erste Besucher in die „Alte Schule“.
Claudia Dohle
26.03.2026
2 min.
VfB Auerbach setzt vorm Pokalspiel gegen FSV Zwickau ein Ausrufezeichen
Nach dem 3:0-Erfolg gegen den SC Freital hatten Fans und Spieler des VfB Auerbach am Mittwoch gleichermaßen Spaß am Abklatschen.
Die Vogtländer haben Spitzenreiter SC Freital in der Fußball-Oberliga mit 3:0 besiegt. Nicht nur das Ergebnis war eine klare Message an den Gegner vom Sonntag. Denn die gab es auch vom Trainer.
Monty Gräßler
07.01.2026
2 min.
Premiere in Grünberg bei Augustusburg: Das bietet der Trödelmarkt in der Alten Schule
Im Augustusburger Ortsteil Grünberg (Symbolbild) findet am Samstag ein Flohmarkt statt.
Stöbern, entdecken und genießen: In der Alten Schule im Augustusburger Ortsteil Grünberg öffnen zwölf Trödelstände. Dazu gibt es Glühwein und Würstchen.
Claudia Dohle
24.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
11:30 Uhr
3 min.
Runter vom Gas: Warum auf der B 173 jetzt auch nach dem Ortsausgang Plauen Tempo 50 gilt
Kurz nach dem Ortsausgang Plauen Richtung Neuensalz gilt jetzt Tempo 50.
Auf einem Teilstück des Autobahnzubringers hat die Plauener Stadtverwaltung die Maximalgeschwindigkeit von 100 auf 50 Kilometer pro Stunde reduziert – welchen Hintergrund hat das neue Tempolimit?
Claudia Bodenschatz
26.03.2026
2 min.
Hohe Spritpreise: Länder für "Übergewinnsteuer"
Die Verkehrsministerkonferenz will weitergehende Maßnahmen gegen den Anstieg der Spritpreise.
Der Bundestag stimmt am Donnerstag über ein Spritpreispaket ab. Die Mehrheit der Verkehrsminister will noch mehr, um der Preissteigerung entgegenzuwirken.
Mehr Artikel