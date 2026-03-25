Frühjahrsputz in Grünberg, Börnichen und Schönerstadt

Beim Frühjahrsputz im Augustusburger Ortsteil Grünberg sorgen freiwillige Helfer für Ordnung und pflanzen anschließend neue Bäume für den Nachwuchs. Auch in Oederan wird in zwei Dörfern angepackt.

Der jährliche Frühjahrsputz in Grünberg geht am Samstag, 28. März, über die Bühne. An verschiedenen Stellen im Augustusburger Ortsteil wird dann wieder gemeinsam angepackt: Es wird gefegt, geputzt, Unkraut entfernt und das Laub aus dem vergangenen Jahr beseitigt. Der jährliche Frühjahrsputz in Grünberg geht am Samstag, 28. März, über die Bühne. An verschiedenen Stellen im Augustusburger Ortsteil wird dann wieder gemeinsam angepackt: Es wird gefegt, geputzt, Unkraut entfernt und das Laub aus dem vergangenen Jahr beseitigt.