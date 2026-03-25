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In Börnichen hat Martina Nobis vor drei Jahren Stiefmütterchen gepflanzt.
In Börnichen hat Martina Nobis vor drei Jahren Stiefmütterchen gepflanzt. Foto: Ch. Heyden/Archiv
Die Pflanzaktion der Bäume findet an den Teichen in Grünberg statt.
Die Pflanzaktion der Bäume findet an den Teichen in Grünberg statt. Foto: Claudia Dohle
An den Teichen in Grünberg steht der Frühjahrsputz an.
An den Teichen in Grünberg steht der Frühjahrsputz an. Foto: Claudia Dohle
In Börnichen hat Martina Nobis vor drei Jahren Stiefmütterchen gepflanzt.
In Börnichen hat Martina Nobis vor drei Jahren Stiefmütterchen gepflanzt. Foto: Ch. Heyden/Archiv
Die Pflanzaktion der Bäume findet an den Teichen in Grünberg statt.
Die Pflanzaktion der Bäume findet an den Teichen in Grünberg statt. Foto: Claudia Dohle
An den Teichen in Grünberg steht der Frühjahrsputz an.
An den Teichen in Grünberg steht der Frühjahrsputz an. Foto: Claudia Dohle
Flöha
Frühjahrsputze in Grünberg, Börnichen und Schönerstadt
Von Claudia Dohle
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Beim Frühjahrsputz im Augustusburger Ortsteil Grünberg sorgen freiwillige Helfer für Ordnung und pflanzen anschließend neue Bäume für den Nachwuchs. Auch in Oederan wird in zwei Dörfern angepackt.

Der jährliche Frühjahrsputz in Grünberg geht am Samstag, 28. März, über die Bühne. An verschiedenen Stellen im Augustusburger Ortsteil wird dann wieder gemeinsam angepackt: Es wird gefegt, geputzt, Unkraut entfernt und das Laub aus dem vergangenen Jahr beseitigt.
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