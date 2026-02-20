Frühlingsfest und Messe: Trödler für Oederaner Flohmarkt gesucht

Flöha
Oederan lädt am letzten Samstag im April zu Messe, Frühlingsfest und Naturmarkt ein. Trödler können sich noch anmelden.
Der letzte Samstag im April ist in Oederan ein fester Termin im Veranstaltungskalender. In diesem Jahr finden am 25. April im Stadtzentrum die Messe für erneuerbare Energien, das Frühlingsfest mit Flohmarkt sowie der Naturmarkt mit regionalen Produkten, nachhaltigen Ideen und Kulturprogramm statt.
