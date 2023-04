Für Autofahrer auf der B 173 zwischen Flöha und Freiberg kommt es jetzt noch dicker

Autofahrern zwischen Flöha und Freiberg stehen in den kommenden Monaten Umwege ins Haus. Neben der am 2. Mai beginnenden Vollsperrung der Bundesstraße 173 in Flöha, Richtung Falkenau, gibt es nun Wartezeiten in Oederan. Nach Angaben des Landesstraßenbauamtes (Lasuv) vom Dienstagnachmittag wird die B 173 am Rathaus in Oederan nach dem Maifeiertag...