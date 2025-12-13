Fußball-Streit eskaliert am Bahnhof in Flöha

Zwei Männer haben einen Dynamo-Dresden-Fan attackiert und verletzt.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen Fußballfans ist am Freitagabend ein 19-jähriger Mann in Flöha verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Er kam gegen 22.30 Uhr mit dem Zug aus Dresden und wollte in Flöha umsteigen. Auf dem Weg zum Bahnsteig wurde er von zwei Männern attackiert, die ihn schlugen und ihm zwei Schals, eine Jacke, eine...