MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zu einem handfesten Streit zwischen Fußballfans kam es am Bahnhof in Flöha.
Zu einem handfesten Streit zwischen Fußballfans kam es am Bahnhof in Flöha. Bild: Symbolfoto: M. Skolimowska/dpa
Zu einem handfesten Streit zwischen Fußballfans kam es am Bahnhof in Flöha.
Zu einem handfesten Streit zwischen Fußballfans kam es am Bahnhof in Flöha. Bild: Symbolfoto: M. Skolimowska/dpa
Flöha
Fußball-Streit eskaliert am Bahnhof in Flöha
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Männer haben einen Dynamo-Dresden-Fan attackiert und verletzt.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen Fußballfans ist am Freitagabend ein 19-jähriger Mann in Flöha verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Er kam gegen 22.30 Uhr mit dem Zug aus Dresden und wollte in Flöha umsteigen. Auf dem Weg zum Bahnsteig wurde er von zwei Männern attackiert, die ihn schlugen und ihm zwei Schals, eine Jacke, eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.12.2025
1 min.
Kriminalpolizei sucht Zeugen einer Automatensprengung in Flöha
In Flöha ist ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Die Polizei sucht Zeugen.
Ein Zigarettenautomat wurde in Flöha aufgesprengt. Die Polizei sucht dringend Zeugen. Ein weißer BMW X3 könnte der Schlüssel zur Aufklärung sein.
Holk Dohle
15:37 Uhr
3 min.
Kein Sieger beim Elfmeterfestival in Magdeburg
Zum 60. Vereinsgeburtstag wurde im gesamten Stadion gefeiert
Der 1. FC Magdeburg verpasst gegen Kiel einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller. Trotz Führung müssen sich die Elbestädter im Jubiläumsspiel mit einem 3:3-Unentschieden begnügen.
Malte Zander, dpa
12.12.2025
3 min.
Paul Potts singt in Zwickau vor halbleerem Saal
Paul Potts bot in Zwickau einen Mix aus klassischer und moderner Musik.
Auf seiner Wintertournee hat der britische Tenor ein Konzert in der „Neuen Welt“ gegeben. Die Resonanz blieb überschaubar, doch die anwesenden Zuhörer waren begeistert.
Ralf Wendland
15:34 Uhr
2 min.
4:0 im Wildpark: Paderborn verschärft KSC-Krise
Sichtlich frustriert: Karlsruhes Cheftrainer Christian Eichner.
Eine turbulente Woche endet für die Karlsruher mit dem nächsten heftigen Tiefschlag. Der SCP ist auch dank Doppeltorschütze Laurin Curda vorerst Zweiter. Bei den Badenern fliegen zwei Profis vom Feld.
17:00 Uhr
2 min.
Flöha: Endspurt für Dauerausstellung zur Geschichte der Alten Baumwolle
Ingolf Eckardt vom gleichnamigen Montageservice arbeitet in der neuen Flöhaer Dauerausstellung.
Der Eröffnungstermin für die kurzweilige Schau im Wasserbau steht bereits fest. Und einen Sonderpreis hat die Stadt Flöha damit auch schon bekommen.
Matthias Behrend
12:03 Uhr
4 min.
Linken-Demo und Bergparade: Was Besucher heute in Schwarzenberg beachten müssen
Update
Antifa-Demonstranten sind mit einem „Bullenhass“-Banner in der Stadt unterwegs.
Eine Demonstration – und das in einer Kleinstadt wie Schwarzenberg, in der vier Stunden später eine Bergparade mit Tausenden Besuchern stattfinden wird. Die Polizei gibt Empfehlungen.
Antje Flath und Mike Baldauf
Mehr Artikel