Gahlenz: Schwerer Unfall fordert Verletzte

Flöha
Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem schweren Frontalcrash auf der Straße zwischen Gahlenz und Eppendorf. Was bisher dazu bekannt ist.
Am Donnerstag kam es gegen 14.52 Uhr zu einem schweren Crash auf der S 207 zwischen Gahlenz und Eppendorf. Nach ersten Informationen wurden bei dem Unfall zwischen einem Transporter und einem Pkw mehrere Personen verletzt. Feuerwehren aus Gahlenz, Eppendorf, Kirchbach sowie Oederan, der Rettungsdienst und die Polizei waren im Einsatz, um die...
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