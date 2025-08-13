Gemeinderat: Holperpiste in Lichtenwalde und Sporthalle Niederwiesa sind Themen

Nach den Sommerferien stehen wichtige Punkte auf dem Programm des Gemeindeparlaments.

Die neue Zweifeldhalle ist seit eineinhalb Jahren fertig und wird fleißig genutzt, doch ihre Finanzierung beschäftigt Niederwiesa noch immer. Von den sechs Millionen Euro Kosten übernimmt der Freistaat Sachsen einen guten Teil, doch um die genaue Summe hat es Diskussionen gegeben. Ein Widerspruchsverfahren steht auf der Tagesordnung des...