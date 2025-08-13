Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
So lange die Straße nicht saniert ist, gibt es keinen Fußweg vor der Kita Lichtenwalde.
So lange die Straße nicht saniert ist, gibt es keinen Fußweg vor der Kita Lichtenwalde. Bild: Toni Söll
So lange die Straße nicht saniert ist, gibt es keinen Fußweg vor der Kita Lichtenwalde.
So lange die Straße nicht saniert ist, gibt es keinen Fußweg vor der Kita Lichtenwalde. Bild: Toni Söll
Flöha
Gemeinderat: Holperpiste in Lichtenwalde und Sporthalle Niederwiesa sind Themen
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach den Sommerferien stehen wichtige Punkte auf dem Programm des Gemeindeparlaments.

Die neue Zweifeldhalle ist seit eineinhalb Jahren fertig und wird fleißig genutzt, doch ihre Finanzierung beschäftigt Niederwiesa noch immer. Von den sechs Millionen Euro Kosten übernimmt der Freistaat Sachsen einen guten Teil, doch um die genaue Summe hat es Diskussionen gegeben. Ein Widerspruchsverfahren steht auf der Tagesordnung des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
08:50 Uhr
4 min.
Knallweiche Welle in Bonbonfarbe: So war Purple Disco Machine in Chemnitz
Super Stimmung in Chemnitz: Purple Disco Machine auf dem Theaterplatz.
Sachsens Superstar ließ auf dem Theaterplatz der Kulturhauptstadt am Freitagabend ein elegant-eigenes Retro-Tanzfest erblühen.
Tim Hofmann
17:30 Uhr
4 min.
Darauf wartet Lichtenwalde seit 17 Jahren: Baustart in der Frankenberger Straße
Die Kreisstraße vor der Kita Lichtenwalde wird ausgebaut. Sie bekommt auch einen Fußweg.
Gute Nachricht für ein Sorgenkind: Die Kreisstraße durch den Niederwiesaer Ortsteil wird ab Oktober saniert und ausgebaut. Mit welchen Einschränkungen müssen die Anwohner während der Bauzeit rechnen?
Ingolf Rosendahl
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
30.06.2025
4 min.
Kita „Lichtenwalder Zwerge“ bekommt einen Gehweg: Jetzt steht der Termin fest
Vor der Kita Lichtenwalde liegt eine sanierungsbedürftige Kreisstraße - und kein Fußweg.
Die Sanierung der Holperpiste Frankenberger Straße ist mehrmals verschoben worden. Daran hängt auch ein Fußweg vor der Kindertagesstätte. Jetzt gibt es Neuigkeiten.
Eva-Maria Hommel
08:52 Uhr
1 min.
Unfall auf der B 175 in Remse: Traktor kracht auf Auto
Auffahrunfall auf der B 175 in Remse am Freitagabend: Ein Traktor kollidierte mit einem Auto.
Zwei Frauen ziehen sich leichte Verletzungen vor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Was war der Grund für den Crash.
Holger Frenzel
Mehr Artikel