Generationentreffen in Flöha: Erinnerungen an Roggensemmel und strengen Hausmeister

Die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen der Oberschule Flöha haben emotionale Wiedersehen in Plaue geboten.

In der Oberschule Flöha haben sich am Wochenende ehemalige Schüler wiedergesehen. Ein erstes Generationentreffen hatte am Tag der Deutschen Einheit die Absolventen von 1992 bis 2023 vereint. Am Tag darauf kamen die älteren Jahrgänge zusammen. Jeweils 350 Teilnehmer rückten eng in der Mensa zusammen. Es gab keine freien Plätze mehr.