Regionale Nachrichten und News
  • Geschichte mit Gaming-Faktor: Warum im Augustusburger Kutschenmuseum keine Langeweile aufkommt

Auf geht’s: Schlossbetriebe-Chefin Patrizia Meyn und Finanzminister Christian Piwarz im Kutschensimulator des neuen Kutschenmuseums im Schloss Augustusburg.
Auf geht’s: Schlossbetriebe-Chefin Patrizia Meyn und Finanzminister Christian Piwarz im Kutschensimulator des neuen Kutschenmuseums im Schloss Augustusburg. Bild: Toni Söll
Flöha
Geschichte mit Gaming-Faktor: Warum im Augustusburger Kutschenmuseum keine Langeweile aufkommt
Von Matthias Behrend
Die neu eröffnete Ausstellung im Schloss verbindet historische Ausstellungsstücke mit einem innovativen Konzept. Die Schau ist nicht nur ein Hingucker, sondern hat viel Mitmach-Potenzial.

Im neuen Kutschenmuseum im Schloss Augustusburg muss man die Zügel nicht nur straff halten. Es kommt auf das richtige Gefühl an im Kutschensimulator, wo die Besucher zum Kutscher werden und eine virtuelle Kutsche steuern – bergauf und bergab durch Kurven und über Stock und Stein und auf engen Gassen über Pflaster, haarscharf vorbei an...
