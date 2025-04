Gesucht: Pflegepaten fürs Klein-Erzgebirge in Oederan

Mit dem ersten Frühjahrsputz ist der Saisonstart vorbereitet worden. In drei Wochen müssen alle Häuser an ihrem Platz stehen. Michael Keller wirbt als Vereinsvorsitzender für neue Mitstreiter.

Wenn Michael Keller nach vorne schaut, hat er zunächst den 29. März im Auge: An diesem Tag startet der Miniaturpark Klein-Erzgebirge in Oederan in die neue Saison. Am Sonnabend haben etwa 15 freiwillige Helfer mit der Vorbereitung begonnen. Beim ersten Frühjahrsputz wurde Herbstlaub sowie Winterdreck zusammengeblasen, gekehrt und geharkt. Ein...