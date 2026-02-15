MENÜ
  • Giro stöbert Vermisste in einer alten Gefängnis-Badewanne auf: Katastrophenschützer aus dem Erzgebirge üben im Lost Place

Fachmann auf Spurensuche: der sechsjährige Jack Russell Giro.
Bild: Christof Heyden
Fachmann auf Spurensuche: der sechsjährige Jack Russell Giro.
Fachmann auf Spurensuche: der sechsjährige Jack Russell Giro. Bild: Christof Heyden
Flöha
Giro stöbert Vermisste in einer alten Gefängnis-Badewanne auf: Katastrophenschützer aus dem Erzgebirge üben im Lost Place
Von Christof Heyden
Der alte Oederaner Knast als Fotoobjekt und Übungsstrecke: Hundegebell erfüllte am Wochenende das Stadtgefängnis. Paula, Giro und Dexter gingen am Sonntag auf Spurensuche.

Erschwerte Bedingungen für Spürnasen: Rettungshunde im DRK Kreisverband Aue-Schwarzenberg waren am Wochenende im früheren Oederaner Gefängnis auf Spurensuche. Laut Ausbilderin Jessica Neumann haben sie ein zusätzliches Ausbildungstraining absolviert.
