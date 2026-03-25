Glasfaser in Mittelsachsen: Ausbau in zwölf Kommunen beginnt

Flöha
In mehreren Städten und Dörfern Mittelsachsens werden künftig Glasfaserkabel verlegt, um schnelle Anschlüsse bis in die Gebäude zu bringen. Ein Überblick über die Pläne.
Im Landkreis Mittelsachsen hat ein neuer Abschnitt beim Ausbau des schnellen Internets begonnen. Wie das Landratsamt Mittelsachsen mitteilte, wurde der Start mit einer Veranstaltung auf Schloss Augustusburg gefeiert.
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