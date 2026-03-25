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Start für schnelles Internet: Vertreter von Landkreis, Freistaat und Ausbauunternehmen beim symbolischen Spatenstich in Augustusburg.
Start für schnelles Internet: Vertreter von Landkreis, Freistaat und Ausbauunternehmen beim symbolischen Spatenstich in Augustusburg. Foto: Kristin Schley
Start für schnelles Internet: Vertreter von Landkreis, Freistaat und Ausbauunternehmen beim symbolischen Spatenstich in Augustusburg.
Start für schnelles Internet: Vertreter von Landkreis, Freistaat und Ausbauunternehmen beim symbolischen Spatenstich in Augustusburg. Foto: Kristin Schley
Flöha
Glasfaser in Mittelsachsen: Ausbau in zwölf Kommunen beginnt
Redakteur
Von Farhad Salmanian
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In mehreren Städten und Dörfern Mittelsachsens werden künftig Glasfaserkabel verlegt, um schnelle Anschlüsse bis in die Gebäude zu bringen. Ein Überblick über die Pläne.

Im Landkreis Mittelsachsen hat ein neuer Abschnitt beim Ausbau des schnellen Internets begonnen. Wie das Landratsamt Mittelsachsen mitteilte, wurde der Start mit einer Veranstaltung auf Schloss Augustusburg gefeiert.
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