MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Flöha
  • |

  • Glühwein, Grill und Gemütlichkeit: „Rosenheim“-Gastwirt verlängert in Flöha die Weihnachtszeit

Kfz-Meister Ronald Kröber mit seiner Pyramide, die sich am Sonnabend zum Glühweinfest dreht.
Kfz-Meister Ronald Kröber mit seiner Pyramide, die sich am Sonnabend zum Glühweinfest dreht. Bild: K. Berger
Kfz-Meister Ronald Kröber mit seiner Pyramide, die sich am Sonnabend zum Glühweinfest dreht.
Kfz-Meister Ronald Kröber mit seiner Pyramide, die sich am Sonnabend zum Glühweinfest dreht. Bild: K. Berger
Flöha
Glühwein, Grill und Gemütlichkeit: „Rosenheim“-Gastwirt verlängert in Flöha die Weihnachtszeit
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bis zum 2. Februar darf man noch weihnachtlich feiern: Gastwirt Joachim Schmidt nutzt die weihnachtliche Nachspielzeit für ein Glühweinfest am „Rosenheim“. Sogar eine Pyramide wird sich dort drehen.

Erstmals wird Rosenheim-Wirt Joachim Schmidt am Sonnabend zu einem nachweihnachtlichen Glühweinfest rund um die Gartengaststätte in Flöha einladen. Früher hat er das Glühweinfest mit dem befreundeten Transportunternehmer Thomas Becker am Wehr in Plaue veranstaltet, später dann an der Gartenkneipe „Bretterbude“ in Plaue. Es wurden immer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:33 Uhr
6 min.
Bald wieder Shutdown in den USA? Darum geht es
Kommt es erneut zu einem Shutdown? Das entscheidet sich bald im US-Kongress. (Archivbild)
Der aktuelle Übergangshaushalt der USA läuft an diesem Freitag aus. Droht nun erneut ein Teilstillstand der Regierungsgeschäfte? Die tödlichen Schüsse in Minneapolis spielen dabei eine Rolle.
Franziska Spiecker und Anna Ringle, dpa
28.11.2025
1 min.
Wie sich gute Nachbarschaft in Flöha für das Jugendzentrum Ufo auszahlt
Die Jugendlichen aus dem „Ufo“ freuen sich über die Spende der Marktplatz-Anwohner.
Die Anwohner der Alten Baumwolle haben bei ihrem Glühweinfest Geld gesammelt und dem Jugendzentrum „Ufo“ gespendet.
Matthias Behrend
21.11.2025
1 min.
Flöha: Im „Rosenheim“ wird wieder gerockt
Angela Cory rockt am Samstagabend im Rosenheim in Flöha.
Die australische Bluessängerin gastiert am Samstagabend mit ihrer Band auf Flöhas kleinster Bühne.
Matthias Behrend
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
19:30 Uhr
4 min.
Bluesrock, Fantasy-Oper und ein Klassiker mit Clowns: Wochenend-Tipps für Zwickau
Freitag feiert „Kohlhaas“ im Zwickauer Gewandhaus Premiere. Erzählt wird Kleists Novelle, inszniert als Maskenspiel, von drei Clowns.
Von Party am Borberg bis Konzert im Schumannhaus Zwickau reicht das Freizeitangebot fürs Wochenende. Manche Veranstaltungen kann man sogar kostenlos besuchen.
Holger Weiß
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel