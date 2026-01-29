Glühwein, Grill und Gemütlichkeit: „Rosenheim“-Gastwirt verlängert in Flöha die Weihnachtszeit

Bis zum 2. Februar darf man noch weihnachtlich feiern: Gastwirt Joachim Schmidt nutzt die weihnachtliche Nachspielzeit für ein Glühweinfest am „Rosenheim“. Sogar eine Pyramide wird sich dort drehen.

Erstmals wird Rosenheim-Wirt Joachim Schmidt am Sonnabend zu einem nachweihnachtlichen Glühweinfest rund um die Gartengaststätte in Flöha einladen. Früher hat er das Glühweinfest mit dem befreundeten Transportunternehmer Thomas Becker am Wehr in Plaue veranstaltet, später dann an der Gartenkneipe „Bretterbude“ in Plaue. Es wurden immer... Erstmals wird Rosenheim-Wirt Joachim Schmidt am Sonnabend zu einem nachweihnachtlichen Glühweinfest rund um die Gartengaststätte in Flöha einladen. Früher hat er das Glühweinfest mit dem befreundeten Transportunternehmer Thomas Becker am Wehr in Plaue veranstaltet, später dann an der Gartenkneipe „Bretterbude“ in Plaue. Es wurden immer...