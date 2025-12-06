Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Graffiti-Sprayer haben sich an der Waldbühne in Augustusburg ausgetobt.
Graffiti-Sprayer haben sich an der Waldbühne in Augustusburg ausgetobt. Bild: M. Bachnick
Graffiti-Sprayer haben sich an der Waldbühne in Augustusburg ausgetobt.
Graffiti-Sprayer haben sich an der Waldbühne in Augustusburg ausgetobt. Bild: M. Bachnick
Flöha
Graffiti-Parolen an der Waldbühne sorgen in Augustusburg für Ärger
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wahrscheinlich waren die Sprüher am ersten Adventswochenende im Stadtgebiet unterwegs, denn auch an anderen Stellen gibt es Schmierereien. Die Stadtverwaltung hofft auf Hinweise.

Unbekannte Randalierer haben wahrscheinlich am vergangenen Wochenende die Waldbühne in Augustusburg heimgesucht. Teile der Natursteinmauern wurden mit Graffiti-Parolen besprüht. Maria Bachnick vom Waldbühnen-Förderverein sagt, dass die Attacken irgendwann zwischen dem 29. November und dem Vormittag des 1. Dezember stattgefunden haben müssen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.12.2025
2 min.
„Rücktritt“, „großes Vorbild“: So reagiert das Netz auf Sachsens „Bleifuß-Minister“ Conrad Clemens
Ist gerne (zu) flott unterwegs: Conrad Clemens (CDU), Kultusminister von Sachsen.
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Das musste jüngst auch Sachsens Kultusminister lernen. Nachdem herauskam, dass er wiederholt mit zu hohem Tempo erwischt wurde, reagierte das Netz prompt.
Patrick Hyslop
07:00 Uhr
3 min.
Macher für Freizeitareal im Vogtland gesucht
Für das Freizeitareal Haselmühle in Schöneck wird ein Investor gesucht.
Für das Freizeitgelände Haselmühle in Schöneck sucht die Stadt einen Investor. Eine Ausschreibung dazu läuft. Was dort alles möglich sein soll.
Daniela Hommel-Kreißl
12:00 Uhr
2 min.
Warum ein Unternehmer vor dem Gymnasium in Augustusburg gegen Kriegsrhetorik protestiert
Jörg Buschbeck hat am Freitag in Augustusburg gegen die aktuelle Kriegsrhetorik demonstriert.
Jörg Buschbeck hat am Freitagfrüh vor dem Regenbogengymnasium Spickzettel verteilt. Er will mit der Aktion auch an das tragische Schicksal seiner Großväter erinnern.
Matthias Behrend
11:59 Uhr
2 min.
Graffiti-Projekt in Freiberg: Kreativität statt illegaler Sprühaktionen
Der Künstler Nico Roth und Marie beteiligten sich 2024 am Graffiti-Projekt in Freiberg.
Die Stadt Freiberg setzt weiter auf legale Graffiti-Kunst. Jugendliche werden motiviert, ihr Talent auf erlaubten Flächen zu entfalten. Welche Orte schon gestaltet wurden.
Holk Dohle
05.12.2025
3 min.
Nach Schnee, Eis und milden Temperaturen in Sachsen: Kommt nächste Woche der Winter zurück?
Hier und da Schnee und Glatteis gab es in Sachsen bereits in den vergangenen Tagen - steht das nun wieder bevor?
Vor wenigen Tagen gab es noch Glätteunfälle in Südwestsachsen, nun wird es milder. Bleibt das so? Was nächste Woche auf den Freistaat zukommt.
Patrick Hyslop
06:30 Uhr
3 min.
Tipps für die Bergparade in Freiberg
Wie im Vorjahr wird am Sonnabend zur traditionellen Bergparade in Freiberg auf dem Schlossplatz wieder eine bergmännische Aufwartung stattfinden.
Am Sonnabend ziehen ab 17 Uhr wieder rund 300 Berg- und Hüttenleute in ihrem traditionellen Habit durch die Freiberger Altstadt. Die „Freie Presse“ verrät, wo die besten Plätze sind.
Steffen Jankowski
Mehr Artikel