Graffiti-Parolen an der Waldbühne sorgen in Augustusburg für Ärger

Wahrscheinlich waren die Sprüher am ersten Adventswochenende im Stadtgebiet unterwegs, denn auch an anderen Stellen gibt es Schmierereien. Die Stadtverwaltung hofft auf Hinweise.

Unbekannte Randalierer haben wahrscheinlich am vergangenen Wochenende die Waldbühne in Augustusburg heimgesucht. Teile der Natursteinmauern wurden mit Graffiti-Parolen besprüht. Maria Bachnick vom Waldbühnen-Förderverein sagt, dass die Attacken irgendwann zwischen dem 29. November und dem Vormittag des 1. Dezember stattgefunden haben müssen.