Bild: Erik Frank Hoffmann
Flöha
Große Fracht rollt durch Flöha: Der neue Marktplatz hat seinen Weihnachtsbaum
Von Erik-Frank Hoffmann
Ein Schwerlasttransport für den Weihnachtsbaum in Flöha: Die Nordmanntanne kommt aus einer privaten Spende. Ihre Reise war kurz, doch eindrucksvoll.

Am Dienstag, dem 18. November, wurde es spektakulär in Flöhas Straßen: Mit Mobilkran und Schwerlasttransport machte sich der diesjährige Weihnachtsbaum auf den Weg zu seinem neuen Zuhause in der Alten Baumwolle. Die prächtige Nordmanntanne stammt aus einer privaten Spende in der Straße „Zur Baumwolle“.
