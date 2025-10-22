Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Halleluja“ – Chor- und Orchesterkonzert zum Kulturhauptstadtjahr in der Georgenkirche Flöha

Die Flöhaer Georgenkirche lädt Sonntag zum Konzert ein.
Die Flöhaer Georgenkirche lädt Sonntag zum Konzert ein. Bild: Michael Lieberwirth
Flöha
„Halleluja“ – Chor- und Orchesterkonzert zum Kulturhauptstadtjahr in der Georgenkirche Flöha
Von Freie Presse
Am Sonntag erklingen Werke unter anderen von Franz Schubert und Felix Mendelssohn-Bartholdy in der Georgenkirche Flöha.

Flöha.

Unter dem Titel „Halleluja“ lädt die Ev.-Luth. Kirchgemeinde am Sonntag, 26. Oktober, 17 Uhr zu einem Chor- und Orchesterkonzert in die Flöhaer Georgenkirche ein. Es erklingt „Das große Halleluja“ – die Vertonung eines Gedichts von Friedrich Gottlieb Klopstock. Es folgt die Messe in G-Dur von Franz Schubert. Den Abschluss bildet die Vertonung des Chorals „Verleih uns Frieden gnädiglich“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Gestaltet wird das Programm vom Ephoralen Singkreis Flöha, Ensemble Musica sacra Chemnitz sowie den Solisten Irina-Maria Antesberger (Sopran), Oliver Chubb (Tenor) und Nico Lindheimer (Bass). Die Leitung hat Kantor Ekkehard Hübler. Tickets für 20, ermäßigt 15 Euro gibt es an der Abendkasse. (fp)

