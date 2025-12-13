Heiligabend in Augustusburg mit viel Musik und einem besonderen Weihnachtsmann

Der Auftritt von Gudrun Lange am Augustusburger Adventskalender ist alljährlich der Startschuss des Männelmarktes in Augustusburg. Diesmal gab es Sonnabendfrüh ein Familientreffen.

Für eine Premiere ist es nie zu spät. Gudrun Lange hat am Sonnabend mit ihrem kurzen Konzert am Augustusburger Adventskalender den diesjährigen Männelmarkt in der Altstadt eingeläutet. „Zum 27. Mal schon“, staunte sie selbst ein bisschen. Am Nachmittag stand die Countrysängerin dann erstmals für einen längeren Auftritt auf der...