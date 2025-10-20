Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Eckardt Mildner
Bild: Eckardt Mildner
Flöha
Herbst ist... wenn die Straßenmeistereien in Mittelsachsen die Schneezäune aufstellen
Redakteur
Von Siiri Klose
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weil die Landwirtschaft ihre Felde immer länger braucht, wird es immer schwieriger, die Zäune rechtzeitig aufzustellen

Entlang der B173 Zwischen Memmendorf und Oberschöna stellte die Straßenmeisterei Freiberg am Montag die ersten Schneezäune auf. Insgesamt 20 Kilometer Schneezäune, davon 15 Kilometer auf Kreis- und fünf auf Bundesstraßen, lässt das Landratsamt dieses Jahr aufbauen. Weitere 1,5 Kilometer bestehen aus Schneeschutzbepflanzungen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
10:31 Uhr
2 min.
Herbststimmung zwischen Frauenstein und Freiberg
Ohne Nebelfeuchte ist es kein Herbst, finden die Erzgebirger, während sich Freiberg melancholisch vom Sommer verabschiedet.
Siiri Klose
19.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Straßenmeistereien rüsten sich für die Wintersaison
Bis zu 56 Fahrzeuge stehen für den Winterdienst im Erzgebirgskreis zur Verfügung.
56 Fahrzeuge und 16.000 Tonnen Streusalz stehen im Erzgebirgskreis bereit für den Winterdienst. Doch reicht das für die Herausforderungen auf den 1233 Kilometern Straßennetz?
Holk Dohle
22.10.2025
2 min.
Viele kaufen Adventskalender für sich selbst
Klassisch und beliebt: Adventskalender mit Schokolade.
Nicht nur was für Kinder: Die Vorfreude auf die Weihnachtszeit gehört zu den schönsten überhaupt. Adventskalender sind laut einer Umfrage in etlichen Varianten beliebt, aber besonders in einer davon.
22.10.2025
2 min.
Von Hamas übergebene Geisel-Leichen identifiziert
Noch immer werden 13 tote Geiseln im Gazastreifen vermutet. (Archivbild)
Die Hamas hat bisher 15 der 28 getöteten Geiseln an Israel übergeben. Nach dem Waffenruhe-Abkommen fehlen jetzt noch die Überreste von 13 Entführten.
Mehr Artikel