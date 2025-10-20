Herbst ist... wenn die Straßenmeistereien in Mittelsachsen die Schneezäune aufstellen

Flöha
Weil die Landwirtschaft ihre Felde immer länger braucht, wird es immer schwieriger, die Zäune rechtzeitig aufzustellen
Entlang der B173 Zwischen Memmendorf und Oberschöna stellte die Straßenmeisterei Freiberg am Montag die ersten Schneezäune auf. Insgesamt 20 Kilometer Schneezäune, davon 15 Kilometer auf Kreis- und fünf auf Bundesstraßen, lässt das Landratsamt dieses Jahr aufbauen. Weitere 1,5 Kilometer bestehen aus Schneeschutzbepflanzungen.
