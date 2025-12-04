Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Claudius Müller (l.) und Ronny Hengst von der einheimischen Firma Elektro-Krause haben am Donnerstag vor Nikolaus die Buden mit Beleuchtung ausgestattet.
Claudius Müller (l.) und Ronny Hengst von der einheimischen Firma Elektro-Krause haben am Donnerstag vor Nikolaus die Buden mit Beleuchtung ausgestattet. Bild: Knut Berger
Der Weihnachtsbaum wurde schon vor einigen Tagen an der Alten Baumwolle in Flöha aufgebaut.
Der Weihnachtsbaum wurde schon vor einigen Tagen an der Alten Baumwolle in Flöha aufgebaut. Bild: Knut Berger
Die Bauarbeiten für den künftigen Flöhaer Marktplatz begannen im Frühjahr 2024.
Die Bauarbeiten für den künftigen Flöhaer Marktplatz begannen im Frühjahr 2024. Bild: Knut Berger
Flöha
Historisches Ereignis in Flöha: Der erste Marktplatz in der Stadtgeschichte ist fertig
Von Knut Berger
Am Nikolaustag 2025 herrscht Partystimmung an der Alten Baumwolle in Flöha: Das neue Stadtzentrum ist um einen weiteren Baustein reicher.

Flöha ist als ein Bahnknotenpunkt überregional bekannt und war früher ein großer Industriestandort. Nach der Wende wurde in der Stadt in die Infrastruktur investiert und Gebäude saniert. So sind Schulen und Sportanlagen in einem bemerkenswerten Zustand.
