Historisches Ereignis in Flöha: Der erste Marktplatz in der Stadtgeschichte ist fertig

Flöha
Am Nikolaustag 2025 herrscht Partystimmung an der Alten Baumwolle in Flöha: Das neue Stadtzentrum ist um einen weiteren Baustein reicher.
Flöha ist als ein Bahnknotenpunkt überregional bekannt und war früher ein großer Industriestandort. Nach der Wende wurde in der Stadt in die Infrastruktur investiert und Gebäude saniert. So sind Schulen und Sportanlagen in einem bemerkenswerten Zustand.
