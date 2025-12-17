MENÜ
  • Hofweihnacht, Weihnachtsmarkt, Hutzenabend – sechs Tipps zum vierten Advent rund um Flöha

Richard Hamann ist bereit für die Landbummel-Hofweihnacht am vierten Adventswochenende auf dem Hof der Firma Kiwiri in Niederwiesa.
Richard Hamann ist bereit für die Landbummel-Hofweihnacht am vierten Adventswochenende auf dem Hof der Firma Kiwiri in Niederwiesa. Bild: Claudia Dohle
Vor der ehemaligen Schule im Augustusburger Ortsteil Grünberg erstrahlt jährlich in der Adventszeit der XXL-Schwibbogen.
Vor der ehemaligen Schule im Augustusburger Ortsteil Grünberg erstrahlt jährlich in der Adventszeit der XXL-Schwibbogen. Bild: Claudia Dohle
In Leubsdorf wird am 21. Dezember öffentlich für das Krippenspiel geprobt statt.
In Leubsdorf wird am 21. Dezember öffentlich für das Krippenspiel geprobt statt. Bild: Claudia Dohle
Im Augustusburger Lehngericht wird am Samstag beim Hutzenabend gemeinsam gesungen.
Im Augustusburger Lehngericht wird am Samstag beim Hutzenabend gemeinsam gesungen. Bild: Claudia Dohle
Flöha
Hofweihnacht, Weihnachtsmarkt, Hutzenabend – sechs Tipps zum vierten Advent rund um Flöha
Von Claudia Dohle
Was ist los in der Flöhaer Region am vierten Advent? Hier sind die Empfehlungen für Weihnachtsmärkte, Musik, Lagerfeuer, Krippenspiel und stille Momente.

Landbummel-Hofweihnacht in Niederwiesa: Am 20. und 21. Dezember verwandelt sich der Hof der Firma Kiwiri an der Eubaer Straße 2 in einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt. Die Landbummel Hofweihnacht findet auf dem Gelände von Kiwiri statt. Kiwiri vermarktet Kiwibeeren und Produkte daraus. An beiden Tagen ist der Markt von 13 bis 20 Uhr geöffnet....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
