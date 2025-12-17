Hofweihnacht, Weihnachtsmarkt, Hutzenabend – sechs Tipps zum vierten Advent rund um Flöha

Was ist los in der Flöhaer Region am vierten Advent? Hier sind die Empfehlungen für Weihnachtsmärkte, Musik, Lagerfeuer, Krippenspiel und stille Momente.

Landbummel-Hofweihnacht in Niederwiesa: Am 20. und 21. Dezember verwandelt sich der Hof der Firma Kiwiri an der Eubaer Straße 2 in einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt. Die Landbummel Hofweihnacht findet auf dem Gelände von Kiwiri statt. Kiwiri vermarktet Kiwibeeren und Produkte daraus. An beiden Tagen ist der Markt von 13 bis 20 Uhr geöffnet....