In Lichtenwalde funktioniert die Nachwuchsarbeit bei der Feuerwehr

Das Feuerwehrfest in Lichtenwalde zog viele Besucher an. Die Truppe stellte ihre Arbeit vor und konnte sogar prominente Künstler begrüßen.

Auch wenn in Lichtenwalde unlängst eine Großveranstaltung abgesagt wurde, haben sich jetzt im Niederwiesaer Ortsteil die Stars die Klinke in die Hand gegeben, um bei einem großen Konzert aufzutreten. So gastierte Howard Carpendale ebenso im Ort , wie unter anderem Kim Wilde und DJ Ötzi. Die nationale Unterhaltungsbranche wurde unter anderem...