Der Regionalmarkt in Oederan ist Geschichte. Seit Montag ist das Ladengeschäft in der Stanze geschlossen.
Der Regionalmarkt in Oederan ist Geschichte. Seit Montag ist das Ladengeschäft in der Stanze geschlossen.
Flöha
Insolvenzverfahren für den Regionalmarkt in Oederan: Ladengeschäft ist geschlossen
Redakteur
Von Matthias Behrend
Der vorläufige Insolvenzverwalter kündigt einen Investor an, der 2026 neu starten will. Aber für das aktuelle Regionalmarkt-Team ist Schluss und es gibt noch eine schlechte Nachricht für Oederan.

Der Regionalmarkt in Oederan hat seit Montag geschlossen. Während an der Eingangstür des Marktes in der Stanze ein hellgrüner Zettel hängt, auf dem sich das Team für die Treue und Unterstützung der Kundschaft bedankt, wird hinter der Tür bereits ausgeräumt.
