Jährlich 500 Künstliche-Gelenk-OPs: Mittweidaer Chefarzt spricht in Flöha über Trends

Alles schneller, höher, weiter? Gilt das auch für Gelenkersatz? Chefarzt Dr. Erik Hauffe erklärt am 18. November in Flöha neue Entwicklungen bei künstlichen Gelenken.

Das Patientenforum „Neue Entwicklungen bei künstlichen Gelenken" findet am 18. November ab 17 Uhr im Mehrzwecksaal/Wasserbau in der Alten Baumwolle, Clausstraße 3, in Flöha statt. Es referiert: Dr. med. Erik Hauffe, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie mit Zertifiziertem Endoprothetik-Zentrum am...