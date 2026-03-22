„Jeder Baum trägt einen Namen“ – Kinder profitieren von Pflanzaktion in Leubsdorf

Bäume pflanzen, Nistkästen bauen: Der Förderverein der Kindereinrichtungen Leubsdorf organisiert eine Mitmachaktion für Kinder und Familien am Querweg. Das müssen Teilnehmer wissen.

Der Förderverein der Kindereinrichtungen von Leubsdorf bereitet eine Baumpflanzaktion vor, bei der die Kinder im Mittelpunkt stehen. „Wir wollen Bäume aus einer Aktion im Jahr 2019 nachpflanzen. Die Fördersumme aus dem Ideenwettbewerb des Vereins zur Entwicklung der Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal bot uns die Möglichkeit, nicht nur...