„Jeder Baum trägt einen Namen“ – Kinder profitieren von Pflanzaktion in Leubsdorf

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Kinder aus dem Kinderhaus Kunterbunt waren in Olbernhau in Stockhausen zu Besuch.
Kinder aus dem Kinderhaus Kunterbunt waren in Olbernhau in Stockhausen zu Besuch. Foto: Förderverein
Die neue und die ehemalige Vorsitzende des Fördervereins für Kindereinrichtungen in Leubsdorf: Antje Groß (l.) und Katrin Morgenstern.
Die neue und die ehemalige Vorsitzende des Fördervereins für Kindereinrichtungen in Leubsdorf: Antje Groß (l.) und Katrin Morgenstern. Foto: Claudia Dohle
Auch die Grundschule Leubsdorf profitiert vom Förderverein der Kindereinrichtungen in Leubsdorf.
Auch die Grundschule Leubsdorf profitiert vom Förderverein der Kindereinrichtungen in Leubsdorf. Foto: Claudia Dohle
Die Kita Kunterbunt in Hohenfichte erhält ebenfalls finanzielle Unterstützung vom Fördervereins der Kindereinrichtungen in Leubsdorf.
Die Kita Kunterbunt in Hohenfichte erhält ebenfalls finanzielle Unterstützung vom Fördervereins der Kindereinrichtungen in Leubsdorf. Foto: Claudia Dohle
Kinder aus dem Kinderhaus Kunterbunt waren in Olbernhau in Stockhausen zu Besuch.
Kinder aus dem Kinderhaus Kunterbunt waren in Olbernhau in Stockhausen zu Besuch. Foto: Förderverein
Die neue und die ehemalige Vorsitzende des Fördervereins für Kindereinrichtungen in Leubsdorf: Antje Groß (l.) und Katrin Morgenstern.
Die neue und die ehemalige Vorsitzende des Fördervereins für Kindereinrichtungen in Leubsdorf: Antje Groß (l.) und Katrin Morgenstern. Foto: Claudia Dohle
Auch die Grundschule Leubsdorf profitiert vom Förderverein der Kindereinrichtungen in Leubsdorf.
Auch die Grundschule Leubsdorf profitiert vom Förderverein der Kindereinrichtungen in Leubsdorf. Foto: Claudia Dohle
Die Kita Kunterbunt in Hohenfichte erhält ebenfalls finanzielle Unterstützung vom Fördervereins der Kindereinrichtungen in Leubsdorf.
Die Kita Kunterbunt in Hohenfichte erhält ebenfalls finanzielle Unterstützung vom Fördervereins der Kindereinrichtungen in Leubsdorf. Foto: Claudia Dohle
Flöha
„Jeder Baum trägt einen Namen“ – Kinder profitieren von Pflanzaktion in Leubsdorf
Von Claudia Dohle
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Bäume pflanzen, Nistkästen bauen: Der Förderverein der Kindereinrichtungen Leubsdorf organisiert eine Mitmachaktion für Kinder und Familien am Querweg. Das müssen Teilnehmer wissen.

Der Förderverein der Kindereinrichtungen von Leubsdorf bereitet eine Baumpflanzaktion vor, bei der die Kinder im Mittelpunkt stehen. „Wir wollen Bäume aus einer Aktion im Jahr 2019 nachpflanzen. Die Fördersumme aus dem Ideenwettbewerb des Vereins zur Entwicklung der Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal bot uns die Möglichkeit, nicht nur...
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