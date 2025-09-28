Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Heiße Vorführung zum 140. Feuerwehr-Geburtstag in Falkenau: Ein Modell dient dazu, Brandphasen darzustellen. Philipp Schaarschmidt (l.) ist der Erklärer.
Heiße Vorführung zum 140. Feuerwehr-Geburtstag in Falkenau: Ein Modell dient dazu, Brandphasen darzustellen. Philipp Schaarschmidt (l.) ist der Erklärer. Bild: Christof Heyden
Heiße Vorführung zum 140. Feuerwehr-Geburtstag in Falkenau: Ein Modell dient dazu, Brandphasen darzustellen. Philipp Schaarschmidt (l.) ist der Erklärer.
Heiße Vorführung zum 140. Feuerwehr-Geburtstag in Falkenau: Ein Modell dient dazu, Brandphasen darzustellen. Philipp Schaarschmidt (l.) ist der Erklärer. Bild: Christof Heyden
Flöha
Jubiläumswochenende: Feuerwehrleute aus Falkenau zeigen Talent als Entertainer
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Wochenende voller Emotionen und Erinnerungen im Flöhaer Ortsteil: Die Freiwillige Feuerwehr Falkenau blickte zurück auf 140 Jahre Engagement und Gemeinschaft.

Die Feuerwehrleute aus Falkenau beherrschen ihr Handwerk im Bergen, Retten und Löschen, zeigen aber genauso Talent als Programmmacher und Unterhalter. Das bewies das Jubiläumswochenende, an dem sie die Gründung ihrer Truppe am 27. September 1885 mit einem kulturellen Angebot an die Dorfgemeinschaft feierten. Ihr Gerätehaus samt Außengelände...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
28.08.2025
3 min.
Warum die Schrebergärten im „Falkenauer Flussland“ der Windkraft weichen sollen
Einmal im Jahr wird zum Sommertheater nach Falkenau eingeladen, hier ein Foto von 2024.
Ein Windrad bedroht die Kleingartenidylle und vereint Gegensätze. Das Sommertheater im Flöhaer Ortsteil zeigt im neuen Stück, wie eine Gemeinschaft zusammenfindet.
Christof Heyden
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
31.08.2025
4 min.
Lauenhain: Neues Gerätehaus als Geschenk zum 100. Feuerwehr-Geburtstag
Geschenk von René Golsch (l.) von der Feuerwehr Burgstädt: Eine Glocke, hergestellt aus einer Druckluftflasche. Wehrleiter Henry Schöne aus Lauenhain freut sich.
Punktlandung gelungen: Die Kameraden der Feuerwehr Lauenhain feiern am Wochenende 100-jähriges Bestehen. Als Geschenk gab es einen modernen, größeren Ersatz für das alte Gerätehaus. Und noch mehr.
Ingolf Rosendahl
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
Mehr Artikel