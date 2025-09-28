Jubiläumswochenende: Feuerwehrleute aus Falkenau zeigen Talent als Entertainer

Ein Wochenende voller Emotionen und Erinnerungen im Flöhaer Ortsteil: Die Freiwillige Feuerwehr Falkenau blickte zurück auf 140 Jahre Engagement und Gemeinschaft.

Die Feuerwehrleute aus Falkenau beherrschen ihr Handwerk im Bergen, Retten und Löschen, zeigen aber genauso Talent als Programmmacher und Unterhalter. Das bewies das Jubiläumswochenende, an dem sie die Gründung ihrer Truppe am 27. September 1885 mit einem kulturellen Angebot an die Dorfgemeinschaft feierten. Ihr Gerätehaus samt Außengelände...