Jugendweihe: In Lichtenwalde gab es Tipps und Trends zum großen Tag für Teenager

Die Messe „Emotions“ zog am Sonntag Familien mit Teenagern an, für die die Jugendweihe ansteht. Wie angesagt ist dieses Fest überhaupt noch? Und was tragen Jugendliche an dem Tag, wenn sie im Mittelpunkt stehen?

Ein schickes Kleid oder einen feinen Anzug tragen, Glückwünsche erhalten, eine Party feiern und sich danach ein bisschen erwachsener fühlen – für Achtklässler passiert das alles oft am Tag der Jugendweihe. Aber wie angesagt ist dieses Fest noch? Laut Rita Hoffmann sei die Nachfrage bei den Familien ungebrochen groß. Hoffmann leitet eine...