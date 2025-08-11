Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wenn die Sonne untergeht, lässt es sich im Sommerkino richtig gemütlich machen.
Wenn die Sonne untergeht, lässt es sich im Sommerkino richtig gemütlich machen. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Flöha
Juhu Sonnenuntergang! Zeit für Sommerkino - Fünf Tipps für Mittelsachsen
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Endlich beginnt der Sommer! Ausgerechnet, wenn die Schule wieder losgeht. Da lohnt sich doch schon mal ein Blick auf Tipps für Ende der Woche. Einiges ist sogar kostenfrei.

Was ist schon ein Sommer ohne Sommerkino? Gleich vier Filmnächte gibt es diese Woche in Mittelsachsen zu erleben - plus einen Tipp zum Vormerken gleich noch dazu.
Das könnte Sie auch interessieren
25.06.2025
3 min.
Endlich Ferien! 6 Tipps fürs erste Wochenende in Mittelsachsen
Der Historische Besiedlungszug zeigt das Leben im 12. Jahrhundert in der Region.
Neben Freibädern, Dorf- und Stadtfesten lockt etwa der Hobbymarkt „Handgemacht!“ im Schloss Lichtenwalde ins Freie. Aber auch in Hetzdorf, Nassau und Siebenlehn ist was los.
Cornelia Schönberg
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
07:38 Uhr
1 min.
Vor Alaska-Gipfel: Starmer trifft Selenskyj in London
Die europäischen Verbündeten demonstrieren Solidarität mit der Ukraine und ihrem Staatschef Selenskyj. (Archivbild)
Bevor sich Trump und Putin in Alaska treffen, stellen sich die Europäer demonstrativ hinter die Ukraine und Präsident Selenskyj. Einen Tag nach seinem Besuch in Berlin wird er nun in London empfangen.
07:39 Uhr
2 min.
Thyssenkrupp pessimistischer - Marinesparte treibt Geschäft
Die Marinesparte treibt bei Thyssenkrupp das Geschäft.
Autoindustrie und Bauwirtschaft kriseln, das bekommt der Stahlkonzern zu spüren. Der Rüstungsbereich boomt, kann die Schwäche in den anderen Bereichen aber nicht ausgleichen.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
07.08.2025
3 min.
Bier, Beatles und Barock: Sieben Wochenend-Tipps aus der Redaktion
Die Filmnächte im Hof von Schloss Freudenstein sind beliebt.
Von A wie Abendmusik bis T wie Turmführung: Wer dieses Jahr mit dem Thema Schulanfang nichts am Hut hat und trotzdem was erleben will, ist in Mittelsachsen ganz richtig.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel