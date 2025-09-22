Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Kradfahrerin ist bei einem Unfall nahe Oederan verletzt worden.
Eine Kradfahrerin ist bei einem Unfall nahe Oederan verletzt worden. Bild: Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa
Eine Kradfahrerin ist bei einem Unfall nahe Oederan verletzt worden.
Eine Kradfahrerin ist bei einem Unfall nahe Oederan verletzt worden. Bild: Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa
Flöha
Junge Kradfahrerin bei Unfall nahe Oederan verletzt
Redakteur
Von Babette Philipp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein VW-Fahrer und eine Mopedfahrerin kollidierten am Sonntagabend auf der Staatsstraße 207. Die 15-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Eine Jugendliche ist am Sonntag bei einem Unfall nahe Oederan verletzt worden. Das hat sich nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Chemnitz zugetragen: Am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr war eine 15-jährige Mopedfahrerin auf der Staatsstraße 207 aus Richtung Eppendorf in Richtung Gahlenz unterwegs. Als ein nachfolgender 88 Jahre alter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
1 min.
Auto stößt in Plauen mit 25-jähriger Mopedfahrerin zusammen
Bei einem Unfall in Plauen ist eine Mopedfahrerin verletzt worden.
Was die Ursache für den Verkehrsunfall war.
Lutz Kirchner
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
11.09.2025
1 min.
Brand-Erbisdorf: Citroën überschlägt sich
Bei einem Unfall in Brand-Erbisdorf ist ein Mann verletzt worden.
Ein Autofahrer steuert sein Fahrzeug in den Straßengraben. Er wird dabei leicht verletzt.
Babette Philipp
Mehr Artikel