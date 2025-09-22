Junge Kradfahrerin bei Unfall nahe Oederan verletzt

Ein VW-Fahrer und eine Mopedfahrerin kollidierten am Sonntagabend auf der Staatsstraße 207. Die 15-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Eine Jugendliche ist am Sonntag bei einem Unfall nahe Oederan verletzt worden. Das hat sich nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Chemnitz zugetragen: Am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr war eine 15-jährige Mopedfahrerin auf der Staatsstraße 207 aus Richtung Eppendorf in Richtung Gahlenz unterwegs. Als ein nachfolgender 88 Jahre alter...