Kaninchenpracht in Oederan: Ausstellung zeigt Vielfalt der Rassen

Im ehemaligen Pennymarkt in Oederan werden am Wochenende Kaninchen präsentiert. Die Ausstellung stellt für den gastgebenden Verein den Jahreshöhepunkt dar.
Für die Mitglieder des Rassekaninchenzüchtervereins S 385 Oederan stellt die jährliche Kreisjungtierschau einen Höhepunkt im Vereinsleben dar. In den vergangenen Tagen haben die Mitglieder kräftig angepackt, um die diesjährige Auflage vorzubereiten. Rund 150 Stunden wurden geleistet, um alles aufzubauen. Die Ausstellung findet am 16. und 17....
