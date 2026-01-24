Katrin Fischer: Vom Schulkind bis zur Direktorin – eine Karriere in Niederwiesa

Eltern und Schüler aus Chemnitz, Flöha, Frankenberg und Augustusburg zieht es nach Niederwiesa, wo die Schule für ihre verkehrsgünstige Lage und ihr besonderes Klima bekannt ist. Was ist ihr Konzept?

Katrin Fischer hat am Freitag viele Hände geschüttelt. Die Direktorin der Oberschule Niederwiesa ließ es sich nicht nehmen, zahlreiche Gäste zum Tag der offenen Tür persönlich zu begrüßen. Und genau das scheint Familien zu gefallen. „Eltern sagen uns oft, dass sie eine besonders offene, angenehme Atmosphäre spüren, wenn sie die Schule... Katrin Fischer hat am Freitag viele Hände geschüttelt. Die Direktorin der Oberschule Niederwiesa ließ es sich nicht nehmen, zahlreiche Gäste zum Tag der offenen Tür persönlich zu begrüßen. Und genau das scheint Familien zu gefallen. „Eltern sagen uns oft, dass sie eine besonders offene, angenehme Atmosphäre spüren, wenn sie die Schule...