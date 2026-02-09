Kino in Flöha, Kunsttreff in Frankenberg und Weiberfasching in ganz Mittelsachsen

Die erste Woche der Winterferien ist alles andere als langweilig. Nicht nur Schulkinder können was erleben. Das sind unsere fünf Tipps mit Reiseberichten aus Israel und Serbien.

Reisebericht Israel: Heiko Reinhold berichtet am Dienstag in Freiberg ab 18 Uhr in einer Veranstaltung der Volkshochschule von seinen Erfahrungen im gelobten Land. Der Reisevortrag über Israel in der Stadtbibliothek im Kornhaus (Korngasse 14) widmet sich berühmten Stätten, besonderen Landschaften und der kulturellen Vielfalt. Auch aktuelle...