MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zutritt nur für Damen - ein Bild vom Vorjahr beim Weiberfasching in Freiberg.
Zutritt nur für Damen - ein Bild vom Vorjahr beim Weiberfasching in Freiberg. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Zutritt nur für Damen - ein Bild vom Vorjahr beim Weiberfasching in Freiberg.
Zutritt nur für Damen - ein Bild vom Vorjahr beim Weiberfasching in Freiberg. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Flöha
Kino in Flöha, Kunsttreff in Frankenberg und Weiberfasching in ganz Mittelsachsen
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die erste Woche der Winterferien ist alles andere als langweilig. Nicht nur Schulkinder können was erleben. Das sind unsere fünf Tipps mit Reiseberichten aus Israel und Serbien.

Reisebericht Israel: Heiko Reinhold berichtet am Dienstag in Freiberg ab 18 Uhr in einer Veranstaltung der Volkshochschule von seinen Erfahrungen im gelobten Land. Der Reisevortrag über Israel in der Stadtbibliothek im Kornhaus (Korngasse 14) widmet sich berühmten Stätten, besonderen Landschaften und der kulturellen Vielfalt. Auch aktuelle...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Jochen Walther
2 min.
07.02.2026
2 min.
Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?
Meinung
Redakteur
Nicht wenige DDR-Plattenbauten in der Innenstadt gehören zum insolventen CWG.
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Jochen Walther
15:09 Uhr
4 min.
Neue Beiträge für die Kassen? SPD provoziert Kritik
Carsten Linnemann lehnt die SPD-Pläne ab. (Archivfoto)
Die SPD will neue Finanzquellen für die Kranken- und Pflegekassen erschließen und Beamte in die gesetzliche Rente einzahlen lassen. Es gibt klare Reaktionen - aber auch versöhnliche Töne.
06.02.2026
4 min.
Schlittschuhlaufen, Eintauchen in die Märchenwelt und Zauberzirkus: Das ist in den Winterferien in Mittelsachsen los
Im Rochlitzer Schloss zeigen in den Ferien die Alchemisten aus Penig ihr Können.
In und um Flöha, Freiberg, Mittweida und Rochlitz gibt es für Ferienkinder und Familien viel zu entdecken. Erlebnisangebote führen ins Alchimistenlabor, durch geheime Gänge und ins Märchenland.
Rita Türpe
08.02.2026
2 min.
Aus für Gerüchteküche in vogtländischer Stadt: Doch kein Pool und keine Sauna für Veranstaltungshalle
Zu einer Wellness-Oase bauen Firmen die denkmalgeschützte Goethehalle nicht um.
Nach Inbetriebnahme einer neuen Heizungsanlage im Komplex am Sportgelände in Treuen geht es jetzt mit Bodenlegearbeiten weiter. Wellnesseinrichtungen wird es laut Planung nicht geben.
Sylvia Dienel
12.01.2026
3 min.
Vom Abenteuer Grönland bis zum Studium in Freiberg und Mittweida – Fünf Tipps für diese Woche
Mitarbeiter der Justiz sind wieder bei der Karrieremesse Rochlitz dabei.
Diese Woche ist alles andere als langweilig, auch Wintersport ist noch möglich. Für die Zukunft planen kann man mit Jobmessen in Rochlitz und Freiberg und den Studieninformationstagen.
Falk Bernhardt
15:07 Uhr
5 min.
Wie Starlink den Krieg in der Ukraine beeinflusst
Starlink-Antennen bieten Internet-Zugang ohne Infrastruktur und wird damit im Ukraine-Krieg von beiden Konfliktparteien genutzt. (Symbolbild)
Das Satelliten-Internet Starlink nutzten im Ukraine-Krieg beide Seiten intensiv - auch wenn Russland eigentlich nie eine Erlaubnis dafür hatte. Nun wurde dem russischen Militär der Zugang abgedreht.
André Ballin, dpa
Mehr Artikel