Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schriftstellerin Tanja Kinkel liest am Mittwoch in Oederan.
Schriftstellerin Tanja Kinkel liest am Mittwoch in Oederan. Bild: Daniel Karmann/dpa
Schriftstellerin Tanja Kinkel liest am Mittwoch in Oederan.
Schriftstellerin Tanja Kinkel liest am Mittwoch in Oederan. Bild: Daniel Karmann/dpa
Flöha
Kino, Lesung, Reisebericht – Fünf Tipps für diese Woche in Mittelsachsen
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Bogen der Veranstaltungen im Landkreis Mittelsachsen ist weit gespannt. Die „Freie Presse“ hat fünf Angebote ausgewählt.

Kino in Freiberg: Im Lokal „Stadtwirtschaft“ an der Burgstraße 18 in Freiberg wird am Dienstag ab 20 Uhr der Kinofilm „Der Wissenschaftler“ gezeigt. Wie Christian Mädler mitteilt, erzählt er die Geschichte von Dr. Gianluca Grimalda. Der 50-jährige Umweltforscher des Kiel Instituts für Weltwirtschaft habe eine Rückreise per Flugzeug...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
15.09.2025
2 min.
Sportler, Tanz, Film und Konzert - vier Tipps für die Woche in Mittelsachsen
Der Film „13 Steps“ über Edwin Moses (hier mit seinem Sohn Julian).
Der Bogen der Veranstaltungen im Landkreis ist weit gespannt - er reicht von Filmvorführungen bis zu Rockmusik.
Steffen Jankowski
16:30 Uhr
3 min.
Siebdruck, Taschenlampen und Historie: Vier Tipps für die Woche in Mittelsachsen
Auf Schloss Rochsburg gibt es diese Woche erstmals Taschenlampenführungen.
Die zweite Woche der Herbstferien hält nicht nur viel Programm für Kinder bereit. Auch für ältere Generationen ist während der Woche einiges geboten. Hier ein paar Vorschläge.
Steffen Jankowski
22.10.2025
2 min.
Viele kaufen Adventskalender für sich selbst
Klassisch und beliebt: Adventskalender mit Schokolade.
Nicht nur was für Kinder: Die Vorfreude auf die Weihnachtszeit gehört zu den schönsten überhaupt. Adventskalender sind laut einer Umfrage in etlichen Varianten beliebt, aber besonders in einer davon.
22.10.2025
2 min.
Von Hamas übergebene Geisel-Leichen identifiziert
Noch immer werden 13 tote Geiseln im Gazastreifen vermutet. (Archivbild)
Die Hamas hat bisher 15 der 28 getöteten Geiseln an Israel übergeben. Nach dem Waffenruhe-Abkommen fehlen jetzt noch die Überreste von 13 Entführten.
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
Mehr Artikel