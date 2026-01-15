Kita im Erzgebirge startet Sammelaktion: Baumhaus-Projekt braucht Hilfe

Auf dem Außengelände der Kita „Regenbogen“ in Großwaltersdorf bei Eppendorf ist ein beliebtes Spielgerät gesperrt. Der Förderverein sammelt Geld für einen Neubau. Doch noch steht die Finanzierung nicht.

Vom Wetter unbeeindruckt tobten in dieser Woche die Mädchen und Jungen auf dem großzügig gestalteten Außengelände der Kindertagesstätte „Regenbogen“ in Großwaltersdorf ausgelassen herum. Der Aufenthalt unter freiem Himmel gehört zu den festen Punkten im Tagesablauf der Einrichtung. Vom Wetter unbeeindruckt tobten in dieser Woche die Mädchen und Jungen auf dem großzügig gestalteten Außengelände der Kindertagesstätte „Regenbogen“ in Großwaltersdorf ausgelassen herum. Der Aufenthalt unter freiem Himmel gehört zu den festen Punkten im Tagesablauf der Einrichtung.